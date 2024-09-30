Выпускники петербургских вузов получат премии за диплом по заданию властей

Для победы в конкурсе дипломный проект должен быть оценен не ниже оценки «хорошо», отличаться актуальностью и новизной, а также иметь практическую значимость для Санкт-Петербурга. Дипломанту необходимо успешно пройти преддипломную практику и подтвердить это положительным отзывом исполнительного органа государственной власти.