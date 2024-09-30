Казахстанцы стали больше расплачиваться безналом

Отметим, что за январь — август 2024 года количество безналичных операций составило более 8,2 млрд, или на 13,82% больше, чем за тот же период предыдущего года — 7,2 млрд. В то же время за рассматриваемый период увеличилось и число операций по выдаче наличных: 163 млн транзакций за январь — август 2024 года против 159,3 млн транзакций за тот же период 2023 года, рост на 2,3%.