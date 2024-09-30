Новые троллейбусы появятся в Екатеринбурге до конца года

Как писал ЕАН, первая партия из 50 автобусов была отторгована в конце 2022 года. Победителем торгов стал дилер белорусских производителей МАЗ и БКМ — «Автотехком». Машины обошлись почти в 1,5 млрд рублей, но поставки были задержаны из-за последствий санкций. По условиям техзадания, первая партия троллейбусов от «Белкоммунмаша» должна будет поступить в декабре 2022 года. По факту первые машины пришли в город в марте-апреле. До начала обновления парка на балансе «Гортранса» находилось 222 троллейбуса, которые давно выработали свой ресурс.