До конца года в Казани откроют четыре новых отеля на 690 номеров

«Нагрузка средств размещения с января по август на уровне прошлого года — 66,1%. Это связано с проведением ремонтных работ в части номерного фонда отелей города, а также растущим интересом наших гостей к аренде квартир. Пиковые же значения по традиции пришлись на майские праздники, летние месяцы, и в отдельные даты достигали 90%».