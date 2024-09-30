Всемирная неделя космоса: какие мероприятия пройдут в Узбекистане

«В частности, с 4 по 10 октября в ТРЦ “Tashkent City Mall” откроется специальная выставка, посвященная истории космоса. Кроме того, для детей в “Sky Park”, расположенного на территории комплекса, пройдут различные интерактивные шоу, игры, конкурсы и викторины», — говорится в сообщении.