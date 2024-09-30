Всемирная неделя космоса: какие мероприятия пройдут в Узбекистане

«В частности, с 4 по 10 октября в ТРЦ “Tashkent City Mall” откроется специальная выставка, посвященная истории космоса. Кроме того, для детей в “Sky Park”, расположенного на территории комплекса, пройдут различные интерактивные шоу, игры, конкурсы и викторины», — говорится в сообщении.
Кроме того,
5—6 октябряв Туринском политехническом университете в Ташкенте пройдет хакатон «NASA Space Apps Challenge 2024», организованный Агентством «Узбеккосмос» и «NASA». Свои проекты будут разрабатывать более 200 молодых людей, разделенных на 40 команд.
Также в ходе Всемирной недели космоса планируется проведение открытых занятий, дискуссий, презентаций и других проектов в общеобразовательных школах, академических лицеях и вузах республики.