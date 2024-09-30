Минимальную сумму для жизни обновили в Казахстане

При этом напомним, что не вся сумма прожиточного минимума выделена на продукты питания, а лишь 55% от нее, остальное — на непродовольственные товары и необходимые услуги. То есть в сентябре среднестатистическому казахстанцу именно на пропитание минимум нужно было 30 316 тенге.