Минимальную сумму для жизни обновили в Казахстане

После внезапного роста в августе прожиточный минимум на душу населения (ПМ), согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), немного снизился — на 1,1%, до 55 120 тенге. В теории этой суммы в сентябре должно хватить, чтобы среднестатистический казахстанец смог закрыть свои минимальные потребности.
Впрочем, для каждого региона рассчитывается свой ПМ — все зависит от стоимости некоторых продуктов питания. Так, самый высокий показатель зафиксирован в Мангистауской области — 68 623 тенге. Следом, с заметным отставанием, расположился Алматы — 60 062 тенге, а третье место заняла Астана — 58 509 тенге. В Туркестанской области самый низкий прожиточный минимум — всего 48 162 тенге. В Шымкенте показатель за месяц почти не изменился и составил 53 364 тенге.
Помимо месячного показателя, аналитики также определили показатель за третий квартал. Он оказался немного меньше — 54 194 тенге. Снижение произошло из-за того, что в расчет квартального ПМ были взяты не только сентябрьский, но также августовский и июльский показатели. Последний был самым низким — 51 730 тенге.
Также аналитики БНС вычислили прожиточный минимум за последние 9 месяцев, который оказался еще ниже — 50 841 тенге. Причина снижения та же: в предыдущие месяцы показатели ПМ были заметно ниже.
При этом напомним, что не вся сумма прожиточного минимума выделена на продукты питания, а лишь 55% от нее, остальное — на непродовольственные товары и необходимые услуги. То есть в сентябре среднестатистическому казахстанцу именно на пропитание минимум нужно было 30 316 тенге.