Аналитики подсчитали — хватит на все: средняя зарплата жителя Нижнего Новгорода превышает 75 тысяч рублей

Топ-3 рейтинга в порядке убывания заняли Новый Уренгой, Салехард и Москва. Жители этих городов могут себе позволить более пяти потребительских наборов, а средние их зарплаты составляют от 142 до 160 тысяч рублей. Санкт-Петербург не попал даже в топ-10, и занял 11 строчку. Чистая зарплата среднестатистического петербуржца составляет 108,3 тысячи рублей, на нее можно купить 4,48 потребительских набора.