Аналитики подсчитали — хватит на все: средняя зарплата жителя Нижнего Новгорода превышает 75 тысяч рублей

Аналитики выделили топ-100 российских городов по уровню зарплат. Нижний Новгород занял 33 место в этом списке. По результатам исследования «РИА Рейтинг», средняя чистая зарплата рядового нижегородца в первом полугодии 2024 года составляла 75,3 тысячи рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года эта сумма выросла на 21,4%. Одна такая зарплата эквивалентна 3,64 фиксированного потребительского набора, в который входят товары и услуги, необходимые для жизни каждому нижегородцу.
Топ-3 рейтинга в порядке убывания заняли Новый Уренгой, Салехард и Москва. Жители этих городов могут себе позволить более пяти потребительских наборов, а средние их зарплаты составляют от 142 до 160 тысяч рублей. Санкт-Петербург не попал даже в топ-10, и занял 11 строчку. Чистая зарплата среднестатистического петербуржца составляет 108,3 тысячи рублей, на нее можно купить 4,48 потребительских набора.
В аутсайдерах рейтинга оказались Элиста, Грозный и Нальчик. Зарплаты и покупательская способность жителей этих этих административных центров в 3−3,5 раза ниже, чем в городах, возглавляющих список.
Самая высокая в России чистая среднемесячная зарплата у жителей Анадыря, она составляет 164,3 тысячи рублей, однако ввиду высокой стоимости потребительского набора административный центр Чукотского автономного округа занял лишь седьмую строчку в рейтинге. Лидерами по росту зарплат стали города ПФО: Тольятти, Йошкар-Ола и Набережные Челны. Зарплаты в этих городах за год подскочили в среднем почти на 30%.
По покупательской способности в Приволжье лидируют Казань, Набережные Челны и Уфа. Перечисленные города расположились между 17 и 28 строчками общего рейтинга. На среднемесячные зарплаты жителей крупных городов Татарстана и Башкортостана можно приобрести 3,7−4 потребительских набора.
Меньше других в ПФО своими доходами довольны жители Кирова, Пензы и Ульяновска — они не могут себе позволить более трех фиксированных наборов, при этом зарплаты в перечисленных городах продолжают расти.
Как считали?
Исследование проводилось для 100 административных центров и крупных городов России. Для составления рейтинга из официальной статистики за январь-июнь 2024 года взяты средние зарплаты на крупных и средних предприятиях за вычетом НДФЛ. Фиксированный потребительский набор предоставлен Росстатом для каждого региона отдельно.