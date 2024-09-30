Доллар подорожал на Br0,005 — его курс составил Br3,2163 за $1.
Курс юаня упал на Br0,002 и составил Br4,6306 за 10 юаней.
Курс российского рубля стал ниже на Br0,0011 и составил Br3,4762 за 100 российских рублей.
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар подорожал, юань и российский рубль подешевели на торгах 30 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,005 — его курс составил Br3,2163 за $1.
Курс юаня упал на Br0,002 и составил Br4,6306 за 10 юаней.
Курс российского рубля стал ниже на Br0,0011 и составил Br3,4762 за 100 российских рублей.