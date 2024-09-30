Что изменится в работе коллекторов с 1 октября

Как поясняет финрегулятор, согласно новым правилам, коллекторское агентство должно уведомить должника в течение 30 дней после приобретения прав по кредиту о его праве подать заявление на изменение условий оплаты долга. Если задолженность была выкуплена до 1 октября, уведомление должно быть отправлено в течение 20 дней с этой даты.