«Минимум 40 рублей»: новосибирское метро предложило повысить тариф за проезд

Новосибирский метрополитен предлагает увеличить стоимость проезда в 2025 году. Об этом «Прецеденту» 30 сентября рассказал руководитель пресс-службы подземки Владимир Кузменкин.
— Это ежегодная процедура: мы рассчитываем экономически обоснованный тариф, предлагаем его к согласованию профильному департаменту. Предложили установить проезд в размере минимум 40 рублей, — уточнил Кузменкин.
На момент публикации материала новый тариф не утвержден.
В августе в Новосибирске повысили тариф за вывоз мусора. В мае мэрию Новосибирска и МКП «ГЭТ» уличили в завышении тарифов для операторов связи.
Архип ВЕТРОВ.