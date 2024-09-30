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«Минимум 40 рублей»: новосибирское метро предложило повысить тариф за проезд

Предложение подземки департамент по тарифам пока не утвердил.

Источник: Прецедент

Новосибирский метрополитен предлагает увеличить стоимость проезда в 2025 году. Об этом «Прецеденту» 30 сентября рассказал руководитель пресс-службы подземки Владимир Кузменкин.

— Это ежегодная процедура: мы рассчитываем экономически обоснованный тариф, предлагаем его к согласованию профильному департаменту. Предложили установить проезд в размере минимум 40 рублей, — уточнил Кузменкин.

На момент публикации материала новый тариф не утвержден.

В августе в Новосибирске повысили тариф за вывоз мусора. В мае мэрию Новосибирска и МКП «ГЭТ» уличили в завышении тарифов для операторов связи.

Архип ВЕТРОВ.