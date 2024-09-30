В Перми планируют изъять недвижимость для реконструкции улицы Соликамской

Напомним, что о необходимости расширения улицы Соликамской говорят давно. Проект реконструкции был внесен в региональную адресную инвестпрограмму. Планировалось, что работы пройдут в четыре этапа. Дорогу предполагалось расширить до четырех полос с обустройством велодорожек и тротуаров. Реконструкция должна была начаться в 2026 году. На все работы было заложено 15,4 млрд рублей.