В Перми планируют изъять недвижимость для реконструкции улицы Соликамской

В Перми ищут подрядчика для изъятия недвижимости в государственную собственность. Это необходимо для реконструкции улицы Соликамской на участке от Первомайской до площади Восстания. На эти цели готовы выделить 20 млн рублей. Соответствующий конкурс объявлен на портале Госзакупки.
По условиям технического задания, победителю аукциона предстоит изучить документы по планировке территории, сформировать перечень подлежащей изъятию недвижимости, а также сделать оценку и осуществить сделку по изъятию имущества. Все работы планируется провести до 20 декабря 2025 года.
Напомним, что о необходимости расширения улицы Соликамской говорят давно. Проект реконструкции был внесен в региональную адресную инвестпрограмму. Планировалось, что работы пройдут в четыре этапа. Дорогу предполагалось расширить до четырех полос с обустройством велодорожек и тротуаров. Реконструкция должна была начаться в 2026 году. На все работы было заложено 15,4 млрд рублей.