Власти Узбекистана выделят 3,2 триллиона сумов на реконструкцию и строительство новых образовательных учреждений

По словам Шавката Мирзиёева, демографический рост требует создания 120 тысяч новых мест в школах и 30 тысяч в детских садах ежегодно.
Также за ближайшие четыре года власти намерены построить 200 частных детских садов на 30 тысяч мест. На это направят 50 миллионов долларов, средства выделят Исламский банк развития и Фонд Организации стран — экспортеров нефти.
Чтобы стимулировать частный сектор к созданию школ, предпринимателям предоставят ряд льгот и возможностей. В частности, с января следующего года им начнут выделять на это кредиты до 20 миллиардов сумов. Часть процентной ставки будет покрываться из госбюджета.
Также государство будет оплачивать новым частным школам половину расходов на коммунальные услуги. Расходы на строительство школы из собственных средств предпринимателя будут вычтены из налога на прибыль. Первая льгота будет действовать пять лет, вторая — в течение двух лет.