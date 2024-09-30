Казахстан планирует наладить экспорт мяса в Таиланд

«Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы провел встречу с министром сельского хозяйства Королевства Таиланд Наруомон Пиньёсинват. Стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений в сфере сельского хозяйства, продовольственной безопасности, развития стратегического партнерства и инвестиционного сотрудничества. В частности, было отмечено о необходимости активизации совместной работы по увеличению объемов взаимной торговли и расширению номенклатуры поставляемой продукции», — указывается в пресс-релизе.
Как подчеркивается, одним из приоритетных направлений для Казахстана является расширение экспортных возможностей по животноводческой продукции. Список предприятий для сертификации и получения разрешений на экспорт мяса и мясной продукции в Таиланд, включая таких производителей, как Kazbeef Processing и Merke et combinaty, сформирован и направлен тайской стороне.
Также особый интерес представляет взаимодействие в наращивании экспорта растениеводческой продукции, в области рыбного хозяйства. Казахстан входит в десятку крупнейших производителей пшеницы и муки, экспортируя до 7 млн тонн пшеницы в год, и тайский рынок представляет особый интерес для увеличения поставок.
«Внимание Наруомон Пиньёсинвата было акцентировано на важности сотрудничества в области аграрной науки и образования, включая совместные научные исследования и обмен опытом. Ученым обеих стран предложено установить контакты для совместной работы по направлениям селекции риса и птицеводства», — сообщили в МСХ.
В рамках диалога было отмечено, что привлечение прямых иностранных инвестиций и создание совместных производств в сфере сельского хозяйства имеют большое значение. Для этого планируется формирование совместной рабочей группы по сельскому хозяйству, которая будет регулярно проводить заседания для обсуждения актуальных вопросов.
«Данная встреча является важным шагом к расширению межгосударственного сотрудничества в области сельского хозяйства. Мы надеемся на дальнейшее укрепление наших торговых и инвестиционных отношений», — заключил Ермек Кенжеханулы.