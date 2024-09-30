Курс доллара продолжает расти

По итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 481,19 тенге, поднявшись на 1,69 тенге. Официальный курс Национального банка на 30 сентября равен 479,23 тенге за доллар.
По данным Kurs.kz, в обменниках Алматы доллары в среднем покупают по 479,29 тенге, а продают по 480,87 тенге, в обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают в среднем по 478,03 тенге, продают по 482,05 тенге.
27 сентября по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 479,23 тенге.