Власти сказали о скором сносе частного сектора в Центральном районе Минска

При этом на участке в границах Долгиновского тракта, улиц Щедрина и Гая хотят сохранить частный сектор, но планируют вынести за ее пределы предприятия и склады, чтобы на освободившемся месте построить несколько многоквартирных здания высотой до пяти этажей. Будет также реконструироваться и местная дорожная сеть.