Власти сказали о скором сносе частного сектора в Центральном районе Минска

В Мингорисполкоме сообщили подробности о сносе частного сектора и строительства многоэтажек в Центральном районе Минска, передает агентство «Минск-Новости».
Так, в столице будет меняться жилая застройка в границах улиц Щедрина, Орловской и Гая. Уже в скором времени усадебную застройку в этой части столицы планируется частично снести. Частный сектор уступит место многоэтажкам. И именно в границах улиц Нововиленская, Щедрина, Новаторская, Долгиновский и Старовиленский тракты запланировано возведение высокоплотной многоквартирной застройки. Многоэтажки панируют построить до 2030-го.
Изменится и дорожная сеть, проезжую часть расширят с примыканием к ранее обновленной части Долгиновского тракта. Станет шире Нововиленская улица, а Пригородная будет продлена и расширена. Еще в квартале появится новая улица.
При этом на участке в границах Долгиновского тракта, улиц Щедрина и Гая хотят сохранить частный сектор, но планируют вынести за ее пределы предприятия и склады, чтобы на освободившемся месте построить несколько многоквартирных здания высотой до пяти этажей. Будет также реконструироваться и местная дорожная сеть.
— Планируем в 2025-м приступить к реконструкции, которую будем выполнять поэтапно. Эти улицы соединят центральную часть района с Долгиновским трактом, — пояснил глава администрации Центрального района Валерий Вороницкий.
Чиновник уточнил, что уже осуществляется частичное расселение граждан из пятна застройки. К строительству многоэтажек приступят после разработки проектной документации и реализации имущественных прав.