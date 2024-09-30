Систему туристской навигации создадут в Самаре

В Самаре создадут систему туристской навигации. Ее концепцию представили власти Самары. Планируется, что исторический центр Самары разделят на пять «городов», которые будут частично пересекаться друг с другом.
Пространства будут назваться «Город Междуречья», «Город на склоне», «Город музей», «Город площадь», «Город Славы». В туристический код включили и сказку о шишигах-летунах. Некоторые фигурки в Самаре уже установили.
Ране Самаре выделили 81 миллион рублей на развитие туристического центра. Конкурс проводило министерство туризма Самарской области.