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Систему туристской навигации создадут в Самаре

В центре Самары создадут пять «городов» для туристов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре создадут систему туристской навигации. Ее концепцию представили власти Самары. Планируется, что исторический центр Самары разделят на пять «городов», которые будут частично пересекаться друг с другом.

Пространства будут назваться «Город Междуречья», «Город на склоне», «Город музей», «Город площадь», «Город Славы». В туристический код включили и сказку о шишигах-летунах. Некоторые фигурки в Самаре уже установили.

Ране Самаре выделили 81 миллион рублей на развитие туристического центра. Конкурс проводило министерство туризма Самарской области.

туризм и отдых