Стала известна средняя зарплата новосибирцев

Стало известно, какая средняя зарплата в Новосибирске. Так, в I полугодии 2024-го этот показатель составил 75,8 тысячи рублей. Это на 18,6% больше, чем гордом ранее. Тем не менее в топ-100 городов по уровню зарплат Новосибирск занял 35-ю строчку. В тройке лидеров Новый Уренгой, Салехард и Москва.