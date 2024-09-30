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Стала известна средняя зарплата новосибирцев

Город занял 35 место в рейтинге по уровню зарплат.

Стало известно, какая средняя зарплата в Новосибирске. Так, в I полугодии 2024-го этот показатель составил 75,8 тысячи рублей. Это на 18,6% больше, чем гордом ранее. Тем не менее в топ-100 городов по уровню зарплат Новосибирск занял 35-ю строчку. В тройке лидеров Новый Уренгой, Салехард и Москва.

— На последних строчках находятся Нальчик, Грозный и Элиста — в этих административных центрах заработки меньше примерно в 3,5 раза, — говорится в публикации РИА Новости.

Ранее стало известно, что средняя зарплата в Новосибирской области выросла почти на 20%.