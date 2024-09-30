В Новосибирск запустят поезд из Восточного Казахстана

По данным ведомства, договорённость о возобновлении железнодорожного маршрута была достигнута между министерствами транспорта Казахстана и России. Международный поезд № 407/408 будет состоять из шести вагонов, три из который будут купейными, остальные плацкартными, и будет рассчитан на 250 пассажиров.