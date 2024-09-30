В Новосибирск запустят поезд из Восточного Казахстана

С 18 декабря возобновится движение поезда «Новосибирск — Риддер». Об этом в понедельник, 30 сентября сообщает пресс-служба министерства транспорта республики Казахстан.
По данным ведомства, договорённость о возобновлении железнодорожного маршрута была достигнута между министерствами транспорта Казахстана и России. Международный поезд № 407/408 будет состоять из шести вагонов, три из который будут купейными, остальные плацкартными, и будет рассчитан на 250 пассажиров.
Поезд будет ходить один раз в четыре дня. В вагонах будут работать кондиционеры, биотуалеты, системы виденаблюдения, розетки и USB-порты для зарядки гаджетов.
Когда именно было прекращено железнодорожное сообщение между Риддером и Новосибирском, в Минтрансе Казахстана не уточнили.
По данным агентства ТАСС, ранее поезд ходил по из Новосибирска с несколькими остановками, в том числе в Бердске, Барнауле и других населённых пунктах России и Казахстана. Время в пути между конечными станциями составляло около 27 часов.
Город Риддер находится в Восточно-Казахстанской области и является вторым по численности населения в регионе после административного центра Усть-Каменогорска.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области отменяют летние электрички.