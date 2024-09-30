В конце октября в Омске начнется ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ

По проекту здесь будут заменены опорные части, дорожное полотно и вся инфраструктура. Также предусмотрены монтаж архитектурной подсветки, укрепление насыпей и устройство водоотведения, озеленение прилегающей территории со стороны Левобережья. Кроме этого со стороны проспекта Мира будут оборудованы новые пешеходные подходы, а возле G-Drive Арены построят спуск для маломобильных граждан.