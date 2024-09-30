Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В конце октября в Омске начнется ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ

Полностью перекрывать движение не будут.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна дата начала ремонта моста 60-летия ВЛКСМ. Вопрос об этом один из омичей задал в телеграм-канале Оксаны Фадиной.

Обращение прокомментировала мэрия Омска, сообщив, что капитальный ремонт моста начнется 26 августа. Движение по мосту полностью останавливать не будут, а вот пешеходам в зависимости от этапа строительства придется искать другие пути.

Напомним, мост у Телецентра ремонтирует ООО «СтройТраст». Стоимость контракта составила 2, 7 млрд рублей. Завершить работы необходимо до декабря 2026 года.

В конце сентября подрядчик уже провел подготовительные работы, на месте стройплощадки были вырублены деревья и поросль.

По проекту здесь будут заменены опорные части, дорожное полотно и вся инфраструктура. Также предусмотрены монтаж архитектурной подсветки, укрепление насыпей и устройство водоотведения, озеленение прилегающей территории со стороны Левобережья. Кроме этого со стороны проспекта Мира будут оборудованы новые пешеходные подходы, а возле G-Drive Арены построят спуск для маломобильных граждан.