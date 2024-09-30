В конце октября в Омске начнется ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ

Стала известна дата начала ремонта моста 60-летия ВЛКСМ. Вопрос об этом один из омичей задал в телеграм-канале Оксаны Фадиной.
Обращение прокомментировала мэрия Омска, сообщив, что капитальный ремонт моста начнется 26 августа. Движение по мосту полностью останавливать не будут, а вот пешеходам в зависимости от этапа строительства придется искать другие пути.
Напомним, мост у Телецентра ремонтирует ООО «СтройТраст». Стоимость контракта составила 2, 7 млрд рублей. Завершить работы необходимо до декабря 2026 года.
В конце сентября подрядчик уже провел подготовительные работы, на месте стройплощадки были вырублены деревья и поросль.
По проекту здесь будут заменены опорные части, дорожное полотно и вся инфраструктура. Также предусмотрены монтаж архитектурной подсветки, укрепление насыпей и устройство водоотведения, озеленение прилегающей территории со стороны Левобережья. Кроме этого со стороны проспекта Мира будут оборудованы новые пешеходные подходы, а возле G-Drive Арены построят спуск для маломобильных граждан.