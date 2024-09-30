Вице-президент ГК Softline Яппаров рассказал о меняющихся запросах российских компаний

У крупных игроков и корпораций также заметен интерес к решениям для стратегического управления. Отвечая на этот запрос, мы, например, готовимся выпустить новый большой релиз Polymatica EPM — бизнес-платформы для цифровизации управленческих процессов планирования и контроля достижения финансовых показателей. То есть это не просто набор инструментов, а уже корпоративная среда для бизнес-пользователей. В релизе предусмотрено создание интеллектуального помощника для формирования качественного контента, использование моделей машинного обучения для обработки и прогнозирования данных, а также усовершенствование интерфейса.