Уфа вошла в топ-30 российских городов по уровню зарплат

Стала известна средняя зарплата жителя Уфы. Согласно аналитике издания РИА «Новости», в среднем уфимец получает 72,2 тысячи рублей. По этому показателю столица Башкирии заняла 27-е место среди городов России.
Уточняется, что заработок жителей Уфы за год вырос на 19,8%. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составило 3,72.
Абсолютным лидером по уровню зарплат стал Новый Уренгой. Также высокий заработок отмечен у салехардцев и москвичей. Внизу рейтинга оказались Нальчик, Грозный и Элиста.