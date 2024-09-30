Водителям общественного транспорта в Петербурге поднимут зарплаты на 10 процентов

Напомним, государственные и коммерческие перевозчики неоднократно констатировали, что не выдерживают зарплатную конкуренцию с бизнесом и испытывают острый дефицит кадров. В 2024 году они рассчитывали при корректировке бюджета увеличить субсидию на 2,2 млрд рублей, чтобы индексировать зарплаты. Но в проекте корректировки этой добавки не просматриваются.