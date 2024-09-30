Риелторам хотят запретить брать предоплату за поиск съемного жилья

«Для риелторов это не очень хорошо, так как в основном они занимаются оформлением документов. А агент занимается другой работой, но с принятием закона ее объемы увеличатся. В нашей стране — около двух тысяч агентов, их не будет вообще. А, с учетом того, что в законопроекте прописано, что есть только риелтор, их число увеличится», — обратила внимание депутат.