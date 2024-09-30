Риелторам хотят запретить брать предоплату за поиск съемного жилья

Она отметила, что была создана рабочая группа, в которую вошли представители Минюста, депутаты Палаты представителей и риелторы.
«Данный законопроект, который разрабатывается Министерством юстиции, объемный, в него вносится ряд новшеств. Одним из ключевых пунктов является введение органа самоуправления риелторов — Палаты риелторов — рабочий орган, который будет собираться минимум раз в год».
По ее словам, что-то похожее есть в республике у адвокатов, поэтому Палата призвана объединить риелторов и контролировать специалистов. Там будут выдаваться методические рекомендации.
«Любой риелтор будем иметь право осуществлять свою деятельность, если он будет членом Палаты, как следствие, они будут внутри контролировать чистоту рук остальных, кто входит в Палату», — объяснила депутат.
Ожидается, что нечестных риелторов будут исключать из Палаты.
Образование и аттестация
Вместе с тем, в законопроекте есть и послабления, так, раньше риелтор должен был иметь юридическое образование. Сейчас эту норму собираются упростить. Еще один важный пункт — есть агенты по недвижимости, которые подчиняются риелторам, и предлагают желающим приобрести жилье, объекты.
«Агентом может быть любой человек даже без образования. Человек, покупающий жилье, задает вопрос и не всегда получает квалифицированный ответ. От населения идет непонимание, кто продает жилье: риелтор или агент. На сегодняшний момент законопроект предполагает только риелторов».
Она подчеркнула, что каждый агент, который захочет вести свою деятельность, должен будет иметь высшее образование, пройти обучение и аттестацию в Минюсте.
«Для риелторов это не очень хорошо, так как в основном они занимаются оформлением документов. А агент занимается другой работой, но с принятием закона ее объемы увеличатся. В нашей стране — около двух тысяч агентов, их не будет вообще. А, с учетом того, что в законопроекте прописано, что есть только риелтор, их число увеличится», — обратила внимание депутат.
Что хотят запретить?
По ее словам, Минюст отслеживает и регулирует деятельность риелторов, с принятием соответствующего закона рынок станет более прозрачным и безопасным.
Кроме того, в проекте закона говорится об исключении предоплаты за оказание риэлтерских услуг по представлению информации о предложениях на объекты недвижимого имущества в целях заключения договора найма жилых помещений.
Риелторам запретят взимать двойную плату за оказание одной и той же услуги в отношении одного и того же объекта недвижимости.
«Приняв этот закон, мы регламентируем деятельность риелторов под требования государства. На данный момент мы дорабатываем законопроект», — резюмировала Хиля.