Аграриев в Ростовской области поймали на использовании запрещенных пестицидов

В Ростовской области 30 агроплощадок поймали на использовании запрещенных пестицидов и химикатов. В некоторых случаях применялись вещества с истекшим сроком годности, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
— Нарушителей привлекли к административной ответственности из-за применения химикатов, которые могут повлечь причинение вреда окружающей среде. Постановления не подлежали обжалованию и вступили в законную силу, — рассказали в надзорном ведомстве.
Всего с 1 января по 27 сентября 2024 года специалисты провели 40 внеплановых проверок. В частности, две площадки в Белокалитвинском и Зерноградском районах наказали за использование просроченного вещества против мышевидных грызунов.
Добавим, ранее на Дону раскрыли предприятие-фантом, оформившее больше 15 тонн потенциально опасной молочной продукции.