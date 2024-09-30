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Аграриев в Ростовской области поймали на использовании запрещенных пестицидов

30 агроплощадок в Ростовской области использовали запрещенные пестициды и химикаты.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 30 агроплощадок поймали на использовании запрещенных пестицидов и химикатов. В некоторых случаях применялись вещества с истекшим сроком годности, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

— Нарушителей привлекли к административной ответственности из-за применения химикатов, которые могут повлечь причинение вреда окружающей среде. Постановления не подлежали обжалованию и вступили в законную силу, — рассказали в надзорном ведомстве.

Всего с 1 января по 27 сентября 2024 года специалисты провели 40 внеплановых проверок. В частности, две площадки в Белокалитвинском и Зерноградском районах наказали за использование просроченного вещества против мышевидных грызунов.

Добавим, ранее на Дону раскрыли предприятие-фантом, оформившее больше 15 тонн потенциально опасной молочной продукции.

сельское хозяйство