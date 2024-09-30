В Челябинске стартовал основной этап строительства метротрама

«Продолжаем активную работу по строительству линии “Север-Юг” метротрамвая в Челябинске. Подготовительные работы, в том числе по выносу сетей, на Овчинникова активно ведутся. Сети связи, водопровод, ливневую канализацию перенесли из зоны строительного участка. Метростроители приступили к работам по стартовому котловану. Активно с ГК “Моспроект-3” продолжаем работать над проектной документацией следующих этапов», — министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.
На Овчинникова запланировано сооружение котлована, длина которого составляет 63 метра, переменная ширина — от 16 до 19 метров.
Максимальная глубина стартового котлована будет на отметке 11 метров.
На улице Овчинникова начались буровые работы для устройства ограждающих конструкций котлована. На этом участке начнется первая тоннельная проходка. Об этом заявил генеральный директор Группы компаний «Моспроект-3» Константин Матвеев.
Ранее стало известно, что экспертиза выдала два положительных заключения на подготовительные работы на строительных площадках № 115 на Овчинникова и № 106 (остановка «Улица Косарева»).