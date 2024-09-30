В Челябинске стартовал основной этап строительства метротрама

«Продолжаем активную работу по строительству линии “Север-Юг” метротрамвая в Челябинске. Подготовительные работы, в том числе по выносу сетей, на Овчинникова активно ведутся. Сети связи, водопровод, ливневую канализацию перенесли из зоны строительного участка. Метростроители приступили к работам по стартовому котловану. Активно с ГК “Моспроект-3” продолжаем работать над проектной документацией следующих этапов», — министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.