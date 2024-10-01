Вновь объявлен поиск подрядчика на достройку медцентра в Камской долине

Напомним, первый аукцион на строительство медцентра был отменен весной текущего года по техническим причинам. Победителем вторых торгов был признан пермский подрядчик ООО «Элтех Пермь» с ценовым предложением в 925 млн руб., однако впоследствии договор с организацией был расторгнут.