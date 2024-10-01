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Вновь объявлен поиск подрядчика на достройку медцентра в Камской долине

ФБУ "Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения вновь объявило аукцион на выполнение строительно-монтажных работ медцентра в Перми. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Первым на это обратило внимание издание Business Class.

Источник: Reuters

Начальная стоимость проекта составляет 999,4 млн руб. Согласно документации, подрядчик будет обязан возвести здания административного корпуса и лаборатории общей площадью 22,7 тыс. кв. м. Кроме этого, необходимо будет благоустроить прилегающую территорию. Подача заявок продлится до 14 октября.

Напомним, первый аукцион на строительство медцентра был отменен весной текущего года по техническим причинам. Победителем вторых торгов был признан пермский подрядчик ООО «Элтех Пермь» с ценовым предложением в 925 млн руб., однако впоследствии договор с организацией был расторгнут.

Незавершенный медцентр федерального учреждения находится в Ленинском районе Перми, на ул. Маршала Жукова (восточнее земельного участка по ул. Маршала Жукова, 35). Общая площадь застройки составляет 7,6 тыс. кв. м. Подрядчик должен завершить строительство лабораторного, научно-административного и клинического корпусов, благоустроить территорию. Сдать объект необходимо к декабрю 2026 года.

строительство