Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2025−2027 годы

Проект бюджета на ближайшие три года внесен в Госдуму. Он, как и раньше, будет дефицитным, но опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не сочли это критичным и даже назвали ситуацию комфортной. По их мнению, главными вызовами для бюджета станут геополитическая ситуация, снижение цен на нефть и санкции. Специалисты заявили, что в центре бюджетной политики будет человек, ведь только на «детскую» сферу планируется потратить почти 10 трлн рублей. Какова вероятность исполнения бюджета, какие новые меры в нем предусмотрены и как это коснется россиян — в нашем материале.