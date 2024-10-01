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В этом году в Пермском крае реализуется более 30 инвестпроектов в сфере АПК

Самым крупным инвестпроектом является строительство молочного товарного комплекса в Верещагинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В этом году в Пермском крае реализуется более 30 инвестиционных проектов. Основными направлениями являются растениеводство, молочное скотоводство, мясное животноводство и птицеводство.

По данным краевого Минагро, самый крупный инвестпроект в 2024 году был реализован в Верещагинском округе. Там был построен молочный товарный комплекс на 3700 голов. Первый этап проекта ввели в эксплуатацию в марте.

В 2023 году в Прикамье было просубсидировано 40 инвестиционных проектов в сфере АПК. Среди них «Роботизированная ферма на 220 голов» в Нытвенском округе, а также строительство телятника на 240 голов в Большесосновском округе и другие проекты. Также в Пермском крае были построены и реконструированы молочные фермы на 7451 голов с продуктивностью 47 тысяч тонн, а также прирост мощности для переработки и хранения зерна на 12,9 тысяч тонн.

Отмечается, что поддержка инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов агропромышленного комплекса Пермского края является одним из приоритетов развития отрасли в регионе. На сегодняшний день для аграриев Прикамья действует более 30 мер поддержки. Средний бизнес может воспользоваться господдержкой по различным направлениям. Получить консультацию по любым формам господдержки аграрии Пермского края могут в ГКУ «Центр развития агробизнеса».

экономика