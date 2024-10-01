В этом году в Пермском крае реализуется более 30 инвестпроектов в сфере АПК

В 2023 году в Прикамье было просубсидировано 40 инвестиционных проектов в сфере АПК. Среди них «Роботизированная ферма на 220 голов» в Нытвенском округе, а также строительство телятника на 240 голов в Большесосновском округе и другие проекты. Также в Пермском крае были построены и реконструированы молочные фермы на 7451 голов с продуктивностью 47 тысяч тонн, а также прирост мощности для переработки и хранения зерна на 12,9 тысяч тонн.