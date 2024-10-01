Нацбанк Беларуси заметно повысил курс евро и курс доллара на 1 октября

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 1 октября, Нацбанк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2163 белорусского рубля, 1 евро — 3,5989 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4762 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в понедельник, 30 сентября, курс доллара и курс евро повышены, курс российского рубля снижен. Ощутимее других изменился курс европейской валюты.
В целом, валютные значения на 1 октября, вторник, скорректированы на следующие суммы: курс 1 доллара США повышен на 0,0050 белрубля, 1 евро прибавил 0,0145 белрубля, а 100 российских рублей стали легче в валютной корзине на 0,0011 белрубля.