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Пострадавшие от ЧС приморские аграрии смогут получить субсидии

Для этого нужно предоставить необходимый пакет документов.

Источник: Primgazeta.ru

В Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с технической и технологической модернизацией, инновационным развитием агропромышленного комплекса, внесены дополнения.

В частности, в условиях предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования, закреплены действия сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, произошедшей до подачи заявки.

Для участия в отборе такие товаропроизводители должны дополнительно к основному пакету документов предоставить в случае:

— гибели урожая сельскохозяйственной культуры в результате ЧС — акт обследования;

 — недосева сельскохозяйственных культур — акт обследования сельскохозяйственных площадей, на которых не были посеяны сельскохозяйственные культуры по причине чрезвычайной ситуации;

 — снижения урожайности сельскохозяйственных культур из-за ЧС — акт обследования сельскохозяйственных культур по снижению урожайности в результате чрезвычайной ситуации природного характера;

 — при ЧС локального характера — решение о введении режима ЧС локального характера, копию локального нормативного акта, подтверждающего состав и полномочия членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.

экономика