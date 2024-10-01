Пострадавшие от ЧС приморские аграрии смогут получить субсидии

В Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с технической и технологической модернизацией, инновационным развитием агропромышленного комплекса, внесены дополнения.



В частности, в условиях предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования, закреплены действия сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, произошедшей до подачи заявки.



Для участия в отборе такие товаропроизводители должны дополнительно к основному пакету документов предоставить в случае: