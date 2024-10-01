На Спортивной предлагают снести хрущёвки и построить рядом «мегабассейны»

«Выехать на Фадеева часто большая проблема, а улица Калининская забита фурами. В этом микрорайоне был предусмотрен проект трёхуровневой развязки на эстакадах: заезд на Борисенко, выезд с Тихой по Борисенко и Фадеева, заезд на Луговую. Это бы решило вопрос пробок на Спортивной, учитывая, что мост, конечно, помог разгрузить дорожное движение, но на Тихой и Спортивной остаются проблемы. Кроме того, мы планировали пустить трамвай по улицам Вилкова и Харьковской. Обратите внимание, насколько широкая улица Харьковская — она такая именно потому, что туда планировали направить трамвай, который следовал бы через Детский парк с выходом на будущий мост. На самом деле, в районе Борисенко, Фадеева и Спортивной ещё предстоит проделать большую работу, чтобы избавить его от пробок», — делится Юрий Копылов.