На Спортивной предлагают снести хрущёвки и построить рядом «мегабассейны»

На улице Спортивной во Владивостоке можно построить главный городской стадион, а рядом расположить комплекс из нескольких бассейнов под открытым небом. Так видит развитие района экс-глава Владивостока Юрий Копылов. Пока территорию знаменитого Спортивного рынка зачищают под новую застройку, эксперты делятся мнениями о том, какие объекты могут там разместиться, сообщает ИА PrimaMedia.
Решение не принято
В сентябре мэрия уведомила об отмене разрешения на строительство объекта «Торгово-развлекательный комплекс с парковыми зонами по ул. Спортивная 1в». Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города.
Речь идёт о земельном участке 25:28:010039:1611 площадью 25 964 кв. метров или почти 2,6 гектара. Эту территорию, а также участок 25:28:010039:1610 в январе 2020 года передали компании ООО «Восток Развитие» Александра Ясина, который уже два года находится в СИЗО по обвинению в бандитизме, убийстве, незаконном обороте оружия и неуплате налогов в особо крупном размере.
«Разрешение на строительство отменено в связи с тем, что министерством имущественных и земельных отношений Приморского края прекращен договор аренды, из ЕГРН также исключены сведения об аренде в отношении земельного участка», — сообщили в администрации Владивостока.
История знаменитого рынка закончилось скандальным делом ОПГ «Трифоновские», а между тем горожан волнует, что же построят на этом месте.
Ранее министр архитектуры и градостроительной политики Приморья Антон Глушков рассказывал о планах по строительству на Спортивной многоквартирных жилых домов. Но в правительстве края отмечают, что вопросы развития территории пока находятся на рассмотрении.
Один из вариантов — расположить на площади почти 11 гектаров школу на 355 мест, детский сад на 355 мест, возвести общедоступный спортивный комплекс со стадионами и благоустроить набережную реки Объяснения. Помимо этого, рассматривается строительство жилого комплекса общей площадью 116 тысяч кв. метров жилья и многофункционального центра с фермерским рынком, офисными и торговыми помещениями.
Однако градостроительные планы пока не перешли в практическую плоскость, и на сегодняшний день продолжается зачистка территории под будущее глобальное развитие. Каким оно будет, ещё предстоит решить, отмечают в краевом правительстве.
Болотистая местность
Для строительства жилых домов место не самое подходящее. Сначала необходимо урегулировать проблемы с канализацией и водоотведением, делится своей оценкой экс-глава Владивостока Юрий Копылов.
Когда-то улицу Спортивную жители использовали для развлекательных мероприятий и отдыха. Там располагался ипподром, который позже передали спортивному клубу Тихоокеанского флота и переоборудовали в стадион. Рядом выросли пятиэтажные хрущёвки. Жилищное строительство в низменном, регулярно подтапливаемом месте, по мнению собеседника, было ошибкой.
«Район расположен в низине, в болотистой местности, и тайфуны затапливают его дождями. Вода уходить не успевает, гидрология нарушена, потому что реку Объяснения надо чистить и углублять. Улица Фадеева — и чётная, и нечётная стороны — могут подтапливаться. Пока не решены проблемы с канализацией и водоотведением, жить там сомнительное удовольствие», — отмечает Юрий Копылов.
По его словам, проблемы Спортивной он хорошо изучил, еще будучи в должности первого секретаря райкома партии в Первомайском районе Владивостока.
«Всегда, когда приближались тайфуны, мы вскрывали бордюры и воду эту выпускали, чтобы не затопило всю Спортивную и Фадеева. Поэтому представьте, с одной стороны речка, а с другой — высотные дома в узком пространстве, где нет нормального отвода канализации. И потом, куда эту канализацию выводить? Очистные сооружения отсутствуют. Значит, опять в море? В городе в принципе нет нормально действующих очистных сооружений. Если только на Де-Фризе, но они перерабатывают лишь малый процент канализационных вод. Всё остальное отправляется прямиком в море», — рассказывает Юрий Копылов.
На проблемы жилищного строительства он смотрит довольно радикально и считает, что этот процесс нужно выносить за город, в сторону Надеждинского района, где земли много. Причём преобладать должна малоэтажная застройка.
«Строительство высотного жилья во Владивостоке надо просто прекратить. В городе образовался дефицит электрической энергии. А новые дома строятся в основном с электрическим отоплением — возникает вопрос, откуда брать киловатт, если его не хватает для первых нужд. Обсуждается строительство атомной электростанции, но на него уйдёт лет 15 минимум», — комментирует экс-мэр.
Бассейны под открытым небом
В районе бывшего рынка Юрий Копылов предлагает разместить стадион, а рядом, на месте промзоны Борисенко, большой комплекс из нескольких бассейнов. С этой целью можно использовать вторичную энергию ближайшей ТЭЦ2.
«ТЭЦ имеет котлоагрегаты, которые нужно охлаждать водой. Вода поступает из района Тихой, где расположена станция забора морской холодной воды для подачи на ТЭЦ2 по тоннелю, пробитому в скале, а затем сбрасывается в речку Объяснения. Поэтому в реке температура воды повышена на 10−11 градусов, и большое количество тепла бездарно уходит в море. Если вычистить речное русло и установить небольшие турбины по выработке электроэнергии, мы сможем использовать вторичное тепло ТЭЦ2 для обогрева бассейнов под открытым небом. Отличным местом для такой зоны отдыха станет территория завода ЖБИ2 и других организаций, которые практически прекратили свое существование. Я бы построил несколько крытых и открытых бассейнов, включая детский», — предлагает Юрий Копылов.
Подобным образом вторичное тепло уже используют в Уссурийске, отмечает он.
Прокомментировал бывший глава и проблемы дорожного движения.
«Выехать на Фадеева часто большая проблема, а улица Калининская забита фурами. В этом микрорайоне был предусмотрен проект трёхуровневой развязки на эстакадах: заезд на Борисенко, выезд с Тихой по Борисенко и Фадеева, заезд на Луговую. Это бы решило вопрос пробок на Спортивной, учитывая, что мост, конечно, помог разгрузить дорожное движение, но на Тихой и Спортивной остаются проблемы. Кроме того, мы планировали пустить трамвай по улицам Вилкова и Харьковской. Обратите внимание, насколько широкая улица Харьковская — она такая именно потому, что туда планировали направить трамвай, который следовал бы через Детский парк с выходом на будущий мост. На самом деле, в районе Борисенко, Фадеева и Спортивной ещё предстоит проделать большую работу, чтобы избавить его от пробок», — делится Юрий Копылов.
«Что касается жилья, я бы снёс все хрущёвки на Спортивной. Это многострадальный микрорайон, откуда надо людей переселять, и делать это, конечно, за счёт города и края. Там и комары, и влага, всё время подтапливает подвалы и затапливает дворы. Решить проблемы можно, но это сумасшедшие капиталовложения», — заключил собеседник.
Вернуть городу стадион
Примечательно, что в отраслевом сообществе поддерживают возвращение улицы Спортивной к её изначальному предназначению.
Каждый район города по идее должен иметь свой спортивный комплекс — стадион, отмечает архитектор Владимир Воробьёв.
«Во Владивостоке вообще огромная проблема именно с такими плоскостными крупными спортивными сооружениями, как стадионы. По большому счёту, кроме “Динамо”, ничего здесь нет. И мне кажется, что в интересах Владивостока зарезервировать площадку на Спортивной именно для размещения там в первую очередь стадиона. Всё остальное вторично, потому что пройдёт ещё 10−15 лет, и обязательно встанет вопрос о строительстве такого масштабного объекта. Но где его разместить? Свободной земли мало, а выносить стадион далеко за город как “Фетисов Арену” — не лучший вариант», — говорит Владимир Воробьёв.
Архитектор отмечает, что для стадиона даже районного значения потребуется достаточно большая территория. Порядка двух гектаров может занять само сооружение, а ещё необходимы парковочные места, прогулочная зона. В общей сложности такой проект может задействовать 10 гектаров.
«В своё время “Приморгражданпроект” занимался этой проблемой — поиском площадки для размещения городского ведомственного стадиона. И где только её ни искали — и на золоотвале, и на Второй речке — везде это было связано с огромными сложностями и большими затратами, потому что такую территорию создать заново практически невозможно. А на Спортивной она уже есть. И если мы раздробим её на какие-то куски, то в дальнейшем это будет большая проблема», — комментирует Владимир Воробьёв.
Территория ОД2
Напомним, что в октябре 2019 года юрлица ООО «Восток Развитие» и ООО «Буше» обратились в администрацию с заявлением о внесении о внесении изменений в генеральный план и ПЗиЗ Владивостокского городского округа. Заявители просили изменить функциональную зону рекреационного назначения и территориальной зоны объектов отдыха и туризма (Р3) на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД2). Речь шла о земельных участках 25:28:010039:1611, 25:28:010039:1610, 25:28:010039:1612, 25:28:010039:1613, 25:28:010039:1564, 25:28:010039:1565, 25:28:010039:1532, 25:28:010039:1533, 25:28:010039:1345, 25:28:010039:29 и 25:28:010039:30.
Согласно порталу ГИСОГД Приморского края, почти вся эта территория сегодня накрыта зоной ОД2, где можно строить широкий спектр объектов разного назначения, включая многоквартирные дома, торговые центры, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.
По ряду земельных участков продолжаются судебные тяжбы. Так, управление муниципальной собственности города Владивостока обратилось к ООО «Буше» с иском о расторжении договора аренды участков 25:28:010039:30 (17347 кв. метров) и 25:28:010039:29 (18 811 кв. метров).
Когда на Спортивной начнётся новое строительство, в правительстве края пока сказать не могут. Планируется, что земельные участки выставят на торги в рамках комплексного развития территорий, будущий инвестор определится с параметрами застройки и согласует проект с органами власти.