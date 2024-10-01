В Новосибирске производитель дихлофоса прокомментировал отравление четырех детей из Красноярского края

«Варан производится на заводе “Сибиар”. Одно скажу: мы уже тридцать лет производим безопасную продукцию. Невозможно ей отравиться, и никто ей никогда не отравится. Случаев не было и не будет. Уверен, что у следователей уже есть итоги лабораторного исследования, и причина даже близко не в “Варане”, так как за все дни не было ни одного запроса и звонка со стороны правоохранительных органов. Зная, как оперативно они работают, о причастности я бы узнал в день трагедии», — ответил владелец компании, депутат Заксобрания Новосибирской области Виктор Кушнир.