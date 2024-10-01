Внезапный удар: повышение утильсбора сильно навредит экономике России

Также сильно выросли ставки по лизинговым контрактам, до 27−29%. При этом до 80% фур в России продается в лизинг на пять лет. Часть перевозчиков уже отказывается приобретать новую технику и продолжает эксплуатировать старую, отмечают эксперты. Чтобы удержаться на плаву компаниям придется поднимать тарифы на перевозку грузов, что, в конечном итоге, ляжет дополнительной финансовой нагрузкой на кошельки россиян.