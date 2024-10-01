Внезапный удар: повышение утильсбора сильно навредит экономике России

Повышение ставки утилизационного сбора и лизинга может серьезно подорвать рынок грузовых перевозок в России, предупреждают представители бизнеса.
В России может возникнуть резкий дефицит грузовых автомобилей, сообщают представители компаний-перевозчиков. Ставка утильсбора на грузовые автомобили повышается с 1 октября на 70−85%, это сильно осложнит покупку новых фур для грузовых перевозок. При этом российские компании не могут в полном объеме удовлетворить потребность страны в магистральных тягачах, предупреждают эксперты.
Также сильно выросли ставки по лизинговым контрактам, до 27−29%. При этом до 80% фур в России продается в лизинг на пять лет. Часть перевозчиков уже отказывается приобретать новую технику и продолжает эксплуатировать старую, отмечают эксперты. Чтобы удержаться на плаву компаниям придется поднимать тарифы на перевозку грузов, что, в конечном итоге, ляжет дополнительной финансовой нагрузкой на кошельки россиян.
В Минпромторге заявили, что уже разработали программу льготного лизинга для приобретения отечественных автомобилей со скидкой в 850 тысяч рублей. Эксперты считают, что этого недостаточно для решения проблемы, пишут «Известия».