Олбани
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внезапный удар: повышение утильсбора сильно навредит экономике России

Эксперты предупреждают о серьезных проблемах с грузовыми перевозками в стране.

Источник: AmurMedia

Повышение ставки утилизационного сбора и лизинга может серьезно подорвать рынок грузовых перевозок в России, предупреждают представители бизнеса.

В России может возникнуть резкий дефицит грузовых автомобилей, сообщают представители компаний-перевозчиков. Ставка утильсбора на грузовые автомобили повышается с 1 октября на 70−85%, это сильно осложнит покупку новых фур для грузовых перевозок. При этом российские компании не могут в полном объеме удовлетворить потребность страны в магистральных тягачах, предупреждают эксперты.

Также сильно выросли ставки по лизинговым контрактам, до 27−29%. При этом до 80% фур в России продается в лизинг на пять лет. Часть перевозчиков уже отказывается приобретать новую технику и продолжает эксплуатировать старую, отмечают эксперты. Чтобы удержаться на плаву компаниям придется поднимать тарифы на перевозку грузов, что, в конечном итоге, ляжет дополнительной финансовой нагрузкой на кошельки россиян.

В Минпромторге заявили, что уже разработали программу льготного лизинга для приобретения отечественных автомобилей со скидкой в 850 тысяч рублей. Эксперты считают, что этого недостаточно для решения проблемы, пишут «Известия».

налоги