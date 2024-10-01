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На БАМе в Хабаровском крае открылся новый разъезд

До конца года пропускная способность на линии Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре вырастет до 49 млн тонн.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае Дальневосточная железная дорога запустила после реконструкции ещё один разъезд на БАМе. На перегоне от станции Баджал до Джамку уложено дополнительно 2,6 км пути и построено восемь стрелочных переводов, отсыпано больше 41 тысяч кубометров грунта. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию ДВЖД.

— При модернизации участка применялись технологии, обеспечивающие надёжность железнодорожной инфраструктуры в сейсмически активном районе, — говорится в сообщении.

Рядом с этим участком течёт река Амгунь с многочисленным притоками. Для защиты от воды уложены дополнительные лотки и построены водоотводы.

Полностью модернизация линии БАМа Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре планируется завершить до конца этого года. После окончания реконструкции пропускная способность этого участка увеличится до 49 млн тонн.

Напомним, в текущем году пропускная способность БАМа и Транссиба составила 180 млн тонн. По поручению президента, через 10 лет она увеличится до 270 млн тонн, что позволит перевозить большие объемы топливно-энергетических товаров и продуктов их переработки из наших сибирских регионов на рынки глобального Юга.