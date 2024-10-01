На БАМе в Хабаровском крае открылся новый разъезд

В Хабаровском крае Дальневосточная железная дорога запустила после реконструкции ещё один разъезд на БАМе. На перегоне от станции Баджал до Джамку уложено дополнительно 2,6 км пути и построено восемь стрелочных переводов, отсыпано больше 41 тысяч кубометров грунта. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию ДВЖД.