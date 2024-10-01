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Квартиры в аварийных домах в России разрешат приватизировать

Правила переселения из ветхого фонда изменятся с 1 января 2025 года.

Источник: Агентство «Москва»

С 1 января 2025 года изменятся правила расселения аварийных многоквартирных домов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Текущая программа расселения заканчивается в этом году, а в новую Минстрой предлагает внести изменения. Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Владельцы аварийных домов теперь будут получать возмещение за жилье исходя из его рыночной стоимости, но за вычетом расходов на снос или ремонт дома.

Если квартира, которая будет предоставлена государством взамен аварийной, дороже суммы возмещения, то собственники должны будут сами доплатить разницу. Кроме того, взносы на капитальный ремонт дома можно будет не платить с момента, как его признают аварийным.

Людям, живущим в ветхом фонде по договорам социального найма, разрешат приватизировать квартиры — сейчас это запрещено. Если они не заходят использовать эту возможность, им должны будут предоставить другую квартиру по договору социального найма.

Предполагается, что новые меры уменьшат срок расселения аварийных домов.

недвижимость