Новые квартиры недоступны для большинства россиян даже в ипотеку

По данным экспертов, 88% всех банковских вкладов открыты на сумму менее миллиона рублей, при этом средний размер вклада в этой категории не превышает 200 тысяч рублей. Таких денег не то, что на покупку жилья не хватит, их недостаточно даже для первоначального взноса по ипотеке, резюмируют аналитики ДОМ.РФ.