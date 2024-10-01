Новые квартиры недоступны для большинства россиян даже в ипотеку

Застройщики надеются, что после снижения ставок по банковским вкладам россияне начнут вкладывать средства в недвижимость. У экспертов ДОМ.РФ другая статистика — у большинства граждан нет денег даже на первоначальный взнос по ипотеке.
Россияне хранят на банковских счетах более 51 трлн. рублей, этой суммы достаточно, чтобы четыре раза выкупить все непроданное жилье в России в новостройках. Застройщики надеются, что после снижения процентов по депозитам начнется переток средств из банков в недвижимость. Но аналитики ДОМ.РФ разочаровали их.
По данным экспертов, 88% всех банковских вкладов открыты на сумму менее миллиона рублей, при этом средний размер вклада в этой категории не превышает 200 тысяч рублей. Таких денег не то, что на покупку жилья не хватит, их недостаточно даже для первоначального взноса по ипотеке, резюмируют аналитики ДОМ.РФ.
Лишь оставшиеся 12% владельцев банковских счетов держат более миллиона рублей. Только эти граждане могут в ближайшие годы потратить свои сбережения на приобретение нового жилья.
Данные ВЦИОМ подтверждают эти цифры, только 12 миллионов семей в России имеют достаточный доход для улучшения жилищных условий в ближайшие пять лет.