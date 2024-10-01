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Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет могут достичь 69 тысяч рублей

Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет могут достичь 69 тысяч рублей.

Источник: Башинформ

Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2025 году может достичь 69 тыс. рублей в месяц, увеличившись в 1,4 раза.

Об этом стало известно из пояснительной записки к проекту закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Согласно документу, максимальный размер пособия по беременности и родам (при продолжительности материнского отпуска в 140 календарных дней) в 2025 году составит 794 тыс. рублей.

При этом с 1 февраля на 7,3% планируется проиндексировать материнский капитал. Сумма на второго ребенка, если ранее не было трат по сертификату, составит 893 тыс. рублей.

экономика