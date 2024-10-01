Шесть пермских ресторанов попали в шорт-лист всероссийской премии

Ресторанная премия Wheretoeat учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Это ежегодные рейтинги лучших ресторанов как конкретного региона, так и всей России. Итоговые списки формируют независимые эксперты — профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также журналисты и блогеры.