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Шесть пермских ресторанов попали в шорт-лист всероссийской премии

Они отмечены среди лучших заведений Центрального федерального округа.

Источник: Комсомольская правда

Шесть пермских ресторанов попали в шорт-лист всероссийской премии Wheretoeat-2024. Это рестораны Belka, Madame Zhu, Nolan Wine & Kitchen, Novopomodoro, Rob Roy и Гедонист. Они отмечены среди лучших заведений Центрального федерального округа.

Помимо Перми, в списке оказались рестораны из Воронежа, Нижнего Новгорода, Костромы, Уфы, Ульяновска, Самары, Ярославля и других городов. Всего в список вошли 50 заведений общепита.

Ресторанная премия Wheretoeat учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Это ежегодные рейтинги лучших ресторанов как конкретного региона, так и всей России. Итоговые списки формируют независимые эксперты — профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также журналисты и блогеры.

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