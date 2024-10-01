Шесть пермских ресторанов попали в шорт-лист всероссийской премии Wheretoeat-2024. Это рестораны Belka, Madame Zhu, Nolan Wine & Kitchen, Novopomodoro, Rob Roy и Гедонист. Они отмечены среди лучших заведений Центрального федерального округа.
Помимо Перми, в списке оказались рестораны из Воронежа, Нижнего Новгорода, Костромы, Уфы, Ульяновска, Самары, Ярославля и других городов. Всего в список вошли 50 заведений общепита.
Ресторанная премия Wheretoeat учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Это ежегодные рейтинги лучших ресторанов как конкретного региона, так и всей России. Итоговые списки формируют независимые эксперты — профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также журналисты и блогеры.