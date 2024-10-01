Курс тенге на 1 октября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть перешли к уверенному росту. Стоимость наиболее активно торгуемых декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:25 аст 30 сентября составила 72,33 доллара за баррель, что на 0,79 доллара (1,1%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских контрактов на Brent, срок биржевого обращения которых истекает с завершением сессии в понедельник, составляет 71,99 доллара за баррель, что на 0,01 доллара (0,01%) выше итогового значения предыдущих торгов, пишет Интерфакс-Казахстан. Контракты на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,72 доллара (1,06%), до 68,9 доллара за баррель.