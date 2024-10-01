Курс тенге на 1 октября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть перешли к уверенному росту. Стоимость наиболее активно торгуемых декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:25 аст 30 сентября составила 72,33 доллара за баррель, что на 0,79 доллара (1,1%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена ноябрьских контрактов на Brent, срок биржевого обращения которых истекает с завершением сессии в понедельник, составляет 71,99 доллара за баррель, что на 0,01 доллара (0,01%) выше итогового значения предыдущих торгов, пишет Интерфакс-Казахстан. Контракты на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,72 доллара (1,06%), до 68,9 доллара за баррель.
Металлы: стоимость золота опустилась, инвесторы ожидают сведений относительно денежно-кредитной политики США в выступлении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, пишет 1prime.ru. По состоянию На 20:30 аст цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,9 доллара, или на 0,48%, до 2 655,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро уменьшается на 1,3%, до 31,402 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным портала сoinmarketcap.com, к 23:57 аст bitcoin торговался по 64 380,07 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 3,59%, а ее капитализация составила 1,25 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 589,6 доллара, повысившись в цене на 2,84% Капитализация этой криптовалюты составила 311,7 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,24 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 1 октября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 30 сентября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 30 сентября.
1 австралийский доллар 332,79 тенге.
1 азербайджанский манат 283,89 тенге.
10 армянский драм 12,53 тенге.
1 белорусский рубль 147,33 тенге.
1 бразильский реал 88,55 тенге.
10 венгерских форинтов 13,54 тенге.
1 гонконгский доллар 61,96 тенге.
1 грузинский лари 177,89 тенге.
1 датская крона 72,22 тенге.
1 дирхам ОАЭ 131,01 тенге.
1 доллар США 481,19 тенге.
1 евро 538,451 тенге.
1 индийская рупия 5,74 тенге.
1000 иранский риал 11,5 тенге.
1 канадский доллар 355,78 тенге.
1 китайский юань 68,63 тенге.
1 кувейтский динар 1577,57 тенге.
1 кыргызский сом 5,71 тенге.
1 малазийский ринггит 116,77 тенге.
1 мексиканский песо 24,48 тенге.
1 молдавский лей 27,81 тенге.
1 норвежская крона 45,7 тенге.
1 польский злотый 125,85 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 128,27 тенге.
1 российский рубль 5,18 тенге.
1 СДР 652,01 тенге.
1 сингапурский доллар 375,58 тенге.
1 таджикский сомони 45,27 тенге.
1 тайский бат 14,93 тенге.
1 турецкая лира 14,08 тенге.
100 узбекских сумов 3,8 тенге.
1 украинская гривна 11,67 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 645,08 тенге.
1 чешская крона 21,36 тенге.
1 шведская крона 47,59 тенге.
1 швейцарский франк 570,06 тенге.
1 южноафриканский ранд 2,99 тенге.
100 южнокорейских вон 36,67 тенге.
1 японская иена 3,37 тенге.