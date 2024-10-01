Строитель Чусовского моста окончательно проиграл суд на 6,2 млрд рублей

Напомним, сургутское ООО «Трест Запсибгидрострой» (ЗСГС), работавщее на субподряде у СТГ, в 2022 году выполнило основной объем работ по строительству нового моста через Чусовую. В январе 2023 года СТГ должен был приступить к ремонту старого перехода, однако эти работы так и не стартовали. В апреле 2023 года СТГ расторг договор субподряда в связи с тем, что ЗСГС нарушил сроки выполнения работ.