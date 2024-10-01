Строитель Чусовского моста окончательно проиграл суд на 6,2 млрд рублей

Напомним, сургутское ООО «Трест Запсибгидрострой» (ЗСГС), работавщее на субподряде у СТГ, в 2022 году выполнило основной объем работ по строительству нового моста через Чусовую. В январе 2023 года СТГ должен был приступить к ремонту старого перехода, однако эти работы так и не стартовали. В апреле 2023 года СТГ расторг договор субподряда в связи с тем, что ЗСГС нарушил сроки выполнения работ.
Ранее сообщалось, что «Трест Запсибгидрострой» обратился в суд Москвы с иском к ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), которое выступает концессионером работ на Чусовском мосту, и к генподрядчику проекта — АО «Стройтрансгаз» (СТГ). Компания-заявитель требовала взыскать с ПКК и СТГ 2,8 млрд руб. Встречный иск на 6,2 млрд руб. был подан в декабре 2023 года. В феврале этого года требования СТГ были удовлетворены в полном объеме. Тогда же ООО «Трест Запсибгидрострой» вошло в процедуру банкротства.