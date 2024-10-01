С 1 октября в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий

В ведомстве отметили, что в результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5%, а также подчеркнули, что это второе повышение в текущем году — первое произведено с 1 февраля на 10%. По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в октябре 2024 года составит Br852, а общее годовое увеличение (октябрь 2024 года к октябрю 2023-го) — Br115, или 15,6%. Размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет зависеть от стажа, величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии и установленных доплат к основной пенсии.