Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 октября

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 479,41 тенге, продажи — 480,98 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 477,98 тенге, продают по 482,00 тенге.
Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 534,64 тенге, продают по 538,58 тенге. В Астане средний курс покупки — 531,95 тенге, продажи — 537,95 тенге.
Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,06 тенге, продают по 5,15 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,12 тенге, продают по 5,22 тенге.
Официальные курс доллара на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 481,19 тенге, 1 евро — 538,45 тенге, 1 рубль — 5,18 тенге.