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Правила проведения лотерей обновили в Казахстане

Министр туризма и спорта приказом от 23 сентября 2024 года утвердил в новой редакции Правила проведения лотерей, передаёт BaigeNews.

Так, поправками предусмотрено, что условия проведения лотереи, изменения и дополнения в них согласовываются оператором лотереи в уполномоченном органе.

Установлены требования к электронным лотерейным билетам. В частности, электронные лотерейные билеты должны содержать следующую обязательную информацию: наименование оператора лотереи; номер электронного лотерейного билета; цену электронного лотерейного билета; ссылку на доступ к расширенной информации о месте нахождения, номерах телефонов и интернет-ресурсе оператора лотереи, наименовании лотереи, номере или наименовании тиража, дате и месте проведения розыгрыша призового фонда, месте и сроках получения выигрыша, размере призового фонда.

Экспертиза выигрышных электронных лотерейных билетов проводится оператором лотереи в случае превышения размера выигрыша 190 МРП (701 480 тенге).

экономика