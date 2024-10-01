У Самары появится туристический код

В Самаре презентовали туристический код исторического центра, который представит город и туристам и самим самарцам с новой стороны, «подсветит» богатую историю и вехи развития, самобытность, очарование архитектурного облика и природных красот Волги и Самарской Луки.
Вся территория в границах выявленного туристского центра Самары будет разделена на отдельные пространства — «Города»:
— «Город Междуречья» — пространство в границах улиц Венцека, Куйбышева, Пионерской, Степана Разина, Комсомольской, Алексея Толстого, Князя Григория Засекина, набережной. Этот «город» является символом начала формирования Самары и говорит о её географической особенности — основании при слиянии двух рек;
— «Город на Склоне» — пространство в границах улиц Вилоновской, Куйбышева, Пионерской, Степана Разина, Комсомольской, набережной. Этот «город» подчёркивает географическую особенность и символическое значение Самары как Волжского города;
— «Город Музей» — пространство в границах улиц Вилоновская, Молодогвардейская, Венцека, Куйбышева. Этот «город» включает в себя основные музейные пространства, как музеи (музейный квартал), так и пространства под открытым небом, являющиеся коллекцией самарских символов и художественных объектов;
— «Город Площадь» — пространство в границах улиц Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской, Ленинской, Некрасовской, Садовой, Ленинградской, набережной. Этот «город» включает в себя пешеходную улицу Ленинградскую, набережную и систему площадей города, а также улицы, которые традиционно в Самаре являются своеобразным пешеходным каркасом города — улицы Куйбышева, Молодогвардейская, Фрунзе;
— «Город Славы» — 2-я очередь набережной, улицы Маяковская, Молодогвардейская, Волжский проспект, площади Куйбышева, Чапаева и Сквер Пушкина. Этот «город» имеет символическое значение центральных пространств города, характеризующих Самару, как Волжский город со славными трудовыми и культурными традициями.
Условия для комфортного пребывания туристов в исторической части Самары будут создавать поэтапно. На первом этапе у речного вокзала разместят информационно-справочный центр, навигационную систему из десяти трехметровых устройств индивидуальной формы под названием «Вехи Самары», шесть из которых имеют интерактивный сенсорный экран для размещения информации о достопримечательностях и туристических маршрутах, и обустроят ярмарочный комплекс на пересечении улиц Ленинградской и Чапаевской из пяти павильонов.
Еще один арт-проект, который будет реализован в рамках туристического кода центра Самары — «Шишиги-Летуны». Шишиги это сказочные человечки с крыльями населяющие Самарскую Луку. Первых Шишиг уже установили у музея Модерна и на пожарной каланче в районе Хлебной площади, сообщили в администрации Самары.