У Самары появится туристический код

Условия для комфортного пребывания туристов в исторической части Самары будут создавать поэтапно. На первом этапе у речного вокзала разместят информационно-справочный центр, навигационную систему из десяти трехметровых устройств индивидуальной формы под названием «Вехи Самары», шесть из которых имеют интерактивный сенсорный экран для размещения информации о достопримечательностях и туристических маршрутах, и обустроят ярмарочный комплекс на пересечении улиц Ленинградской и Чапаевской из пяти павильонов.