Завершена реконструкция газопроводов в Тимирязевском районе столицы

Реконструкция началась в апреле 2023 года. Работы проходили рядом с технической зоной метрополитена. Из-за плотной городской застройки специалисты применили современные технологии: на одной трети газопровода был использован метод санации, который позволяет восстановить старые трубы изнутри и не требует выкапывания дополнительных траншей. Это позволяет не затрагивать подземные коммуникации.
На остальных участках скомбинировали методы открытой прокладки и закрытого перехода с использованием горизонтального шнекового бурения, также позволяющего проложить новый трубопровод под землей без выкапывания дополнительных траншей.
Газопровод оборудован современными запорными устройствами, позволяющими при необходимости оперативно перекрыть газ без выезда бригады. Если раньше решение этого вопроса могло занять до полутора часов, то теперь весь процесс происходит за полторы минуты — с помощью автоматизированной системы дистанционного управления из центральной диспетчерской АО «Мосгаз».
Работы прошли без отключения потребителей от коммуникаций. После реконструкции газопроводов жители Тимирязевского района получили обновленную, надежную и безопасную систему газоснабжения, рассчитанную на эксплуатацию в течение более 40 лет.