Завершена реконструкция газопроводов в Тимирязевском районе столицы

Реконструкция началась в апреле 2023 года. Работы проходили рядом с технической зоной метрополитена. Из-за плотной городской застройки специалисты применили современные технологии: на одной трети газопровода был использован метод санации, который позволяет восстановить старые трубы изнутри и не требует выкапывания дополнительных траншей. Это позволяет не затрагивать подземные коммуникации.