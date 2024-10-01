В России на 70−85% повышен утилизационный сбор на импортные автомобили

«Понятно, что доступность целого ряда китайских автомобилей резко снизится. И это повлечет за собой рост доли “АвтоВАЗа” и сокращение выбора для россиян. Для “АвтоВАЗа” это также уничтожение позиций конкурентов. Соответственно, более выигравших я не вижу, потому что все цели правительства по локализации — я не уверен, что они будут достигнуты за счет увеличения утильсбора. Китайцы и раньше не стремились на наш рынок, не заходили на наши заводы, расталкивая друг друга локтями, и сейчас они будут просто продавать дороже», — заключил Шапарин.