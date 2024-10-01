Более 1200 домов могут снести в Ленобласти из-за фонтанов Петергофа

Под Петербургом могут снести свыше 1,2 тысячи частных домов. Иски о признании недвижимости самовольными постройками и требованием снести частные здания из-за того, что они находятся в охранной зоне водопроводной системы Петергофа, стали получать собственники от администрации Оржицкого сельского поселения Ленобласти и российского Минкульта. На ситуацию обратили внимание 47news.
В разосланных исках со ссылкой на приказ Минкульта от 2016 года указано, что дома незаконно построены в охранной зоне объекта культурного наследия федерального значения — системы фонтанов Петергофа. Несмотря на то, что сам знаменитый дворцово-парковый ансамбль расположен на территории Петербурга, границы его защитной зоны выходят в Ленобласть — в Оржицкое и Низинское поселения Ломоносовского района и установлены на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля.
«Определено, что на территории ансамбля запрещается строительство новых объектов капитального строительства».
На основании этого чиновники требуют признать недействительными основания для регистрации права собственности, исключить записи о регистрациях в ЕГРН и демонтировать дома. Если собственники не пожелают выполнить эти требования, с них намереваются взыскивать по 10 тысяч рублей в день.
При этом владельцы домов указывают, что покупали готовые дома или землю или строились на ней самостоятельно без каких-либо проблем — «всё добросовестно зарегистрировали в ЕГРН по дачной амнистии». В выписках ЕГРН упоминания о каких-либо обременениях для этих участков и построек на них отсутствуют по сей день.
Разумеется граждане спрашивают — куда смотрели местные администрации — Оржицкая, Низинская и Ломоносовская, если видели, как разрастается территория.
Заместитель председателя правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия 47-го региона Владимир Цой назвал этот случай уникальным — одна охранная зона находится в двух субъектах, и законом не урегулировано, как быть.
Чиновник добавил, что для решения вопроса были внесены изменения в закон Петербурга — в 2020 году комитет по культуре Ленобласти разработал проект охранной зоны, по которому она должна была сократиться, и построившие дома люди могли бы их зарегистрировать.
«С тех пор ничего не изменилось, Министерство культуры присылает различные замечания и находит причины, чтобы спускать на тормозах наш проект. Недавно получили очередной пакет», — цитирует издание его слова.
В то же время он отметил, что никакой суд не сможет отобрать у граждан сами участки: «В охранной зоне можно владеть землёй. Там, допустим, нельзя строить, но можно пасти коз. Нельзя капитальные дома, но можно временные», — заключил он.
В ГМЗ «Петергоф» выступают против сокращения охраной зоны, так как, по мнению руководства дворцово-паркового ансамбля, сточные воды от жилых массивов самым нежелательным образом влияют на питающую фонтаны гидравлическую систему — из-за этого сильно страдает качество воды.
К слову, в феврале прошлого года активистам с огромным трудом удалось добиться приостановки строительства мусороперерабатывающего завода неподалёку от деревни Оржицы — его собирались разместить там, несмотря на близость к знаменитому фонтанному комплексу.