Более 1200 домов могут снести в Ленобласти из-за фонтанов Петергофа

В разосланных исках со ссылкой на приказ Минкульта от 2016 года указано, что дома незаконно построены в охранной зоне объекта культурного наследия федерального значения — системы фонтанов Петергофа. Несмотря на то, что сам знаменитый дворцово-парковый ансамбль расположен на территории Петербурга, границы его защитной зоны выходят в Ленобласть — в Оржицкое и Низинское поселения Ломоносовского района и установлены на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля.