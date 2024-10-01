В Самаре пройдет ночная ярмарка вакансий

«В Самаре впервые пройдет такое мероприятие в формате вечерней ярмарки. Это новый подход к работе с молодежью, который использует служба занятости. Уверен, что ярмарка станет эффективной площадкой для знакомства молодых людей с современным рынком труда и поможет им в дальнейшем трудоустройстве», — отметил директор кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.