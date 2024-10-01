Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые территории благоустраивают в Таганроге

Ростовская область, 1 октября 2024. DON24.RU. В Таганроге в этом году реализуются 11 инициативных проектов по губернаторской программе «Сделаем вместе!», сообщили в мэрии. Большинство из них уже завершены, и таганрожцы активно пользуются благоустроенными территориями.

Новая спортивная площадка с резиновым покрытием появилась в Северном жилом массиве на улице Кленовая, 19. Также согласно инициативному проекту здесь были установлены лавочки и урны. Параллельно с инициативным проектом на общественном пространстве идет благоустройство соседней площадки. Это будет детский игровой комплекс: горки, качели, песочница, лавочки.

В настоящее время выполнены подготовительные мероприятия по установке оборудования. Завершить работы подрядная организация планирует до конца октября.

ЖКХ