Новые территории благоустраивают в Таганроге

Новая спортивная площадка с резиновым покрытием появилась в Северном жилом массиве на улице Кленовая, 19. Также согласно инициативному проекту здесь были установлены лавочки и урны. Параллельно с инициативным проектом на общественном пространстве идет благоустройство соседней площадки. Это будет детский игровой комплекс: горки, качели, песочница, лавочки.