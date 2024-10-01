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В трех районах Уфы расселят и снесут аварийные дома

Документ опубликован на сайте Управления земельными и имущественными отношениями.

В трех районах Уфы — Советском, Кировском и Ленинском — планируют расселить и снести аварийные дома. Соответствующий документ опубликовали на сайте Управления земельными и имущественными отношениями столицы Башкирии.

В список попали помещения на Запорожском переулке, 1, Судоремонтной, 14Б, Коммунистической, 42, Егора Сазонова, 30а, Октябрьской Революции, 25/1 и 72/3, Лесозаводской, 1а, Благоварской, Белякова, 82 и Вокзальной, 19.

Служба расселения поручила изъять квартиры у их собственников и нанимателей. Первым власти возместят стоимость изъятой недвижимости или предоставят другое жилье. Нанимателям предоставят помещения по договору соцнайма.

недвижимость